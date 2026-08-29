Ошибка на ₽187 тысяч: почему продавцу не удалось отменить заказ из-за дешевого ценника
Липецкий суд взыскал ₽187 тыс. с продавца за отмену заказа из-за ошибки в цене
Липецкий областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, обязывающее продавца выплатить ₽187 тыс. покупателю за отмененный в одностороннем порядке заказ. Продавец аннулировал покупку четырех комплектов оперативной памяти, сославшись на ценник с ошибкой из-за технического сбоя, однако суд признал такие действия незаконными, пишет РГ.
Детали конфликта и судебные суммы
- Суть сделки: В ночь на 1 января 2026 года покупатель оформил на маркетплейсе 4 комплекта оперативной памяти по цене ₽15,4 тыс. за каждый, перечислив продавцу ₽61,9 тыс.
- Причина отмены: Продавец аннулировал заказ на следующий день из-за «технического сбоя» и вернул деньги. Позже стоимость одного комплекта выросла до ₽42,9 тыс.
- Итоговая сумма взыскания: Суд обвязал продавца выплатить ₽187 тыс. (включая ₽110 тыс. убытков на разницу в цене, неустойку, проценты и компенсацию морального вреда).
Правовая позиция суда
- Технический сбой не оправдание: Апелляционный суд подчеркнул, что технические ошибки системы не освобождают продавца от исполнения публичной оферты и обязательств перед покупателем.
- Отсутствие злоупотребления: Покупка товара по цене, официально указанной на витрине маркетплейса, не может считаться злоупотреблением правом со стороны потребителя.