Ошибка на ₽187 тысяч: почему продавцу не удалось отменить заказ из-за дешевого ценника

Суть сделки: В ночь на 1 января 2026 года покупатель оформил на маркетплейсе 4 комплекта оперативной памяти по цене ₽15,4 тыс. за каждый, перечислив продавцу ₽61,9 тыс.

Причина отмены: Продавец аннулировал заказ на следующий день из-за «технического сбоя» и вернул деньги. Позже стоимость одного комплекта выросла до ₽42,9 тыс.