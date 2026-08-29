Поиски главных врачей: Минздрав Оренбуржья объявляет масштабный отбор управленцев
Минздрав Оренбургской области объявил набор в кадровый резерв главных врачей
Министерство здравоохранения Оренбургской области во главе с Андреем Шатиловым объявило о начале набора в кадровый резерв управленцев для подведомственных медицинских организаций. Конкурс призван частично решить проблему острого кадрового дефицита в отрасли, который затрагивает не только руководящий состав, но и врачей узкого профиля, а также средний и младший медперсонал, пишет ОМ.
Требования к кандидатам и порядок подачи документов
Прием документов для участия в конкурсном отборе проходит с 14 августа по 13 сентября 2026 года.
Основные критерии отбора:
- Возраст: от 25 до 50 лет;
- Гражданство и судимость: гражданство РФ, отсутствие судимости;
- Образование: высшее медицинское по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология».
Ситуация с кадром дефицитом и меры поддержки
В регионе фиксируется нехватка врачей общей практики, узких специалистов, фармацевтов, а также медицинского персонала среднего и младшего звена.
Для привлечения и удержания специалистов действуют региональные программы и стимулирующие выплаты. В частности, с 1 июля увеличены максимальные размеры выплат для выездных бригад скорой помощи:
- Врачи: до ₽30 тыс.
- Средний медперсонал: до ₽15 тыс.