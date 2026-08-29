Поиски главных врачей: Минздрав Оренбуржья объявляет масштабный отбор управленцев

Министерство здравоохранения Оренбургской области во главе с Андреем Шатиловым объявило о начале набора в кадровый резерв управленцев для подведомственных медицинских организаций. Конкурс призван частично решить проблему острого кадрового дефицита в отрасли, который затрагивает не только руководящий состав, но и врачей узкого профиля, а также средний и младший медперсонал, пишет ОМ.

Требования к кандидатам и порядок подачи документов

Прием документов для участия в конкурсном отборе проходит с 14 августа по 13 сентября 2026 года.

Основные критерии отбора:

Возраст: от 25 до 50 лет;

Гражданство и судимость: гражданство РФ, отсутствие судимости;

Образование: высшее медицинское по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология».

Ситуация с кадром дефицитом и меры поддержки

В регионе фиксируется нехватка врачей общей практики, узких специалистов, фармацевтов, а также медицинского персонала среднего и младшего звена.

Для привлечения и удержания специалистов действуют региональные программы и стимулирующие выплаты. В частности, с 1 июля увеличены максимальные размеры выплат для выездных бригад скорой помощи: