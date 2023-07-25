5 августа в Щелково состоится Съезд Общероссийского движения предпринимателей

В усадьбе Гребнево городского округа Щелково пройдет Съезд Общероссийского движения предпринимателей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Также там добавили, что мероприятие состоится 5 августа. Начало в полдень.

На Съезде в этом году ожидают крупных предпринимателей, политиков, экспертов по экономике и общественников. Диалог на площадках пройдет в разных форматах – панельные дискуссии, круглые столы и отраслевые площадки.

Основными вопросами для обсуждения на Съезде Общероссийского движения предпринимателей станут: программы реформ и мер поддержки малого и среднего предпринимательства, выстраивание взаимодействия между представителями власти и бизнеса, сегодняшние проблемы и возможности развития своего дела, современная ситуация в экономике страны.

Помимо обсуждения и поиска решения проблем, предприниматели на площадках Съезда смогут еще и бесплатно продемонстрировать свои товары и услуги.

Для участников мероприятия организуют трансфер от и до станции Фрязино, сообщают в администрации городского округа Щелково. Проезд будет бесплатным.

Вход на Съезд свободный.

Больше подробностей на сайте Общероссийского движения предпринимателей.