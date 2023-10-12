5,5 тыс. рабочих мест создали в Химках с начала года

Заработная плата в Химках выросла на 12,3% относительно к прошлому году. В денежном эквиваленте она составляет 106 тыс. рублей.Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. При этом в муниципалитете с начала 2023-го создали 5,5 тыс. рабочих мест.

Вверх устремились и показатели торговых оборотов. Химкинские предприятия отгрузили собственной продукции на более чем 300 млрд. рублей. Темп роста год к году составил 125%. Лидерами стали обрабатывающие производства – 48%, логистика – 15%, деятельность в сфере недвижимости – 13%.

На 25% увеличились и объемы розничной торговли. Оборот с начала года составил 112 млрд. рублей. Онлайн-продажи подросли на 10,6%.

Городской округ даже занимал вторую строчку в рейтинге лучших городов региона для бизнеса по версии делового издания Forbes и стал лидером в отдельном кластере по реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Всего в Химках зарегистрировано больше 20 тыс. предприятий. В их числе 7,6 тыс. юрлиц. Все могут воспользоваться нужными услугами для начала и развития своего дела и, конечно, подать заявки на меры поддержки, как от региона, так и на федеральном уровне.

Чтобы получить консультацию или решить возникшие проблемы можно обратиться на горячую линию «ЦУР Бизнес». Она работает в Химках с начала этого года. За это время специалисты отработали 44 обращения.