«Слышны звуки взрывов». Дроны ВСУ атаковали Краснодар

В ночь на четверг украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на Краснодар. Соответствующая информация была опубликована городской администрацией.

«Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" — идет отражение атаки БПЛА», — указано в сообщении мэрии, размещенном в канале MAX.

Представители властей обратились к жителям с призывом проследовать в безопасное место и сохранять спокойствие.

Одновременно с этим местные публичные страницы, ссылаясь на свидетельства очевидцев, информируют о том, что в городе слышны звуки взрывов.

В аэропорту Пашковский были введены дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как пояснили в Росавиации, указанные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с реализацией зерна.