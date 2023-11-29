«Абрау-Дюрсо» расширит ассортимент за счет крепких напитков

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» планирует расширить ассортимент в линейке крепких напитков. Об этом РИА Новости рассказал президент группы Павел Титов.

Одной из новинок станет виноградная водка, о другой Титов пообещал сообщить позже. В целом «Абрау-Дюрсо» не собирается слишком увлекаться новыми позициями, а хочет больше внимания уделять каждому уже выпущенному продукту.

Из ранее выпущенных новинок главу «Абрау-Дюрсо» особенно порадовали безалкогольные напитки, прирост продаж которых «уже не в процентах, а в разы». Речь идет о фирменных лимонадах, безалкогольном Abrau Light и энергетике «Варяг».

По словам Титова, в следующем году «Абрау-Дюрсо» планирует основательно вложиться в маркетинг и за счет этого добиться роста продаж.