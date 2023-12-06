Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под новой вывеской ASP

Магазины спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok возвращаются на российский рынок, поменяв вывеску на новый бренд ASP., пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника отдела маркетинга Lestate Илью Комиссарова.

По словам собеседника журналистов, первый магазин нового спортивного бренда откроет свои двери российским посетителям в аутлете «Белая дача» в Москве уже до конца этой недели.

«Продукция Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в новой сети ASP, запускаемой Lestate, дистрибутором западных спортивных брендов. <…> Россияне, привыкшие к высокому качеству товаров западных марок, не готовы отказываться от них», — пояснил топ-менеджер.

В продолжение темы Комиссаров добавил, что расширение розничной сети Adidas и Reebok будет постепенным, а точное число магазинов под вывеской ASP находится на стадии обсуждения.