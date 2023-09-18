Advance: Германия оттягивает на себя украинских беженцев, ставших ценным ресурсом для Польши

Хорватское издание Advance выпустило статью, в которой рассказало о ситуации в Европе с беженцами с Украины. По его утверждению, больше всего украинцев в Европе сейчас находится именно в Германии. Эта страна решила переманить к себе беженцев, поскольку уже исчерпала источники рабочей силы в виде Восточной Германии либо Балкан.

Такое стремление со стороны ФРГ оттянуть побольше экономически активных украинцев не сильно радует Варшаву. За последний год 350 тысяч беженцев покинули Польшу только ради того, чтобы преимущественно осесть на немецкой земле.

«Настоящий исход украинских беженцев из Польши. Они уезжают в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и другие преимущества», - утверждает автор статьи.

Продолжение конфликта соответствует чаяниям Берлина. Пока длятся военные действия, он может решать свои экономические проблемы руками украинских беженцев. Именно поэтому Шольц принимает решения по отправке оружия и техники для ВСУ.