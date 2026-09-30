Цифровой фильтр на границе. Медведев требует ускорить введение биометрии при въезде в РФ

Медведев: биометрический контроль мигрантов надо ускорить

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался за ускоренное развертывание системы биометрического контроля за въезжающими мигрантами на всех пунктах пропуска через государственную границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник в ходе заседания комиссии Совбеза по миграционной политике Медведев ознакомился с московским опытом применения новых методов контроля за мигрантами, включая биометрические технологии. Мэр Москвы Сергей Собянин указал на необходимость установления единого режима въезда для повышения эффективности отслеживания перемещений мигрантов. Вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что до 2030 года системы биометрического контроля планируется установить на всех пунктах пропуска.

«Чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Медведев.

Он поддержал позицию Собянина, отметив, что различия в режиме на отдельных участках границы приведут к снижению эффективности контроля.

Ранее зампред Совбеза Медведев призвал изымать западные активы в госсобственность.

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