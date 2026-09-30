Цифровой фильтр на границе. Медведев требует ускорить введение биометрии при въезде в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался за ускоренное развертывание системы биометрического контроля за въезжающими мигрантами на всех пунктах пропуска через государственную границу. Об этом сообщает РИА Новости .

Во вторник в ходе заседания комиссии Совбеза по миграционной политике Медведев ознакомился с московским опытом применения новых методов контроля за мигрантами, включая биометрические технологии. Мэр Москвы Сергей Собянин указал на необходимость установления единого режима въезда для повышения эффективности отслеживания перемещений мигрантов. Вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что до 2030 года системы биометрического контроля планируется установить на всех пунктах пропуска.

«Чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Медведев.

Он поддержал позицию Собянина, отметив, что различия в режиме на отдельных участках границы приведут к снижению эффективности контроля.

Ранее зампред Совбеза Медведев призвал изымать западные активы в госсобственность.