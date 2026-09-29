«Зефир менее вреден, чем шоколад»: биолог Лялина о пользе и вреде десерта

Биолог Лялина: зефир менее вреден, чем шоколад и торты

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Шагайская]

Биолог Ирина Лялина в беседе с News.ru отметила, что зефир наносит меньше вреда организму, чем шоколад или кондитерские изделия.

По ее словам, этот десерт отличается пониженной калорийностью, а также содержит фруктовые пектины, положительно влияющие на работу пищеварительной системы.

Тем не менее специалист обратила внимание на то, что зефир не стоит употреблять бесконтрольно.

«Высокое содержание сахарозы и глюкозы <...> приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Сахара провоцируют кариес при чрезмерном употреблении, а также способствуют набору веса. Также зефир не рекомендован при диабете, гастрите или язве», — подчеркнула Лялина.

Ранее гастроэнтеролог Симаков объяснил последствия полного отказа от сладкого.

Читайте также

Ученые развеяли миф о пике мужской активности в 20 лет

Ученые развеяли миф о пике мужской активности в 20 лет

Меняют формулу: эндокринолог предупредила о вреде просроченных БАДов

Меняют формулу: эндокринолог предупредила о вреде просроченных БАДов

Врач назвал меры предосторожности при магнитных бурях

Врач назвал меры предосторожности при магнитных бурях

Сибирская язва на Ямале: ЦРБ Надыма напомнила о вакцинации против заболевания

Сибирская язва на Ямале: ЦРБ Надыма напомнила о вакцинации против заболевания

Модный тренд на «загрузку йодом» оказался опасен для щитовидки

Модный тренд на «загрузку йодом» оказался опасен для щитовидки

Любимая закуска под запретом? Кому квашеная капуста может навредить

Любимая закуска под запретом? Кому квашеная капуста может навредить

Врач развеял миф о превращении чая в яд через несколько часов

Врач развеял миф о превращении чая в яд через несколько часов

Подушка, пот и тональный крем. Чем опасен сон с макияжем для кожи?

Подушка, пот и тональный крем. Чем опасен сон с макияжем для кожи?

Опухоль может долго молчать: какие виды рака особенно коварны на ранних стадиях

Опухоль может долго молчать: какие виды рака особенно коварны на ранних стадиях

От человека пахнет ацетоном, тухлой рыбой или аммиаком: сигналы серьезных проблем в организме

От человека пахнет ацетоном, тухлой рыбой или аммиаком: сигналы серьезных проблем в организме

Польза яблок для кишечника: диетологи назвали главный секрет

Польза яблок для кишечника: диетологи назвали главный секрет

Движение против диабета: активность снижает риск вдвое

Движение против диабета: активность снижает риск вдвое

Добавьте mosregtoday.ru в избранное