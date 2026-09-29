«Зефир менее вреден, чем шоколад»: биолог Лялина о пользе и вреде десерта
Биолог Лялина: зефир менее вреден, чем шоколад и торты
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Шагайская]
Биолог Ирина Лялина в беседе с News.ru отметила, что зефир наносит меньше вреда организму, чем шоколад или кондитерские изделия.
По ее словам, этот десерт отличается пониженной калорийностью, а также содержит фруктовые пектины, положительно влияющие на работу пищеварительной системы.
Тем не менее специалист обратила внимание на то, что зефир не стоит употреблять бесконтрольно.
«Высокое содержание сахарозы и глюкозы <...> приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Сахара провоцируют кариес при чрезмерном употреблении, а также способствуют набору веса. Также зефир не рекомендован при диабете, гастрите или язве», — подчеркнула Лялина.
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