«Обиделся на весь мир». Трамп пожаловался на отсутствие благодарности за отказ от зарплаты

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство отсутствием публичной признательности за его решение не получать президентскую зарплату. Соответствующее заявление он сделал 29 сентября в Вашингтоне на презентации государственного ИИ-сервиса America.gov.

«Я не беру зарплату. А меня за это благодарят? Никто. Никто не говорит: “Большое спасибо, сэр”», — цитируют американского лидера информационные агентства .

Согласно законодательству США, глава государства получает $400 тыс. в год, однако Трамп неоднократно заявлял об отказе от этих выплат . В то же время данные финансовых деклараций свидетельствуют о существенном росте его доходов после возвращения в Белый дом. За 2025 год президент задекларировал более $2,2 млрд, значительная часть которых обеспечена криптовалютными проектами и связанными с ними сделками

Ранее сообщалось о том, что Трамп поддержал смягчение санкций против России.