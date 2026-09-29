«Обиделся на весь мир». Трамп пожаловался на отсутствие благодарности за отказ от зарплаты

Трамп пожаловался, что не получает благодарности за отказ от зарплаты

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Рада Дешина]

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство отсутствием публичной признательности за его решение не получать президентскую зарплату. Соответствующее заявление он сделал 29 сентября в Вашингтоне на презентации государственного ИИ-сервиса America.gov.

«Я не беру зарплату. А меня за это благодарят? Никто. Никто не говорит: “Большое спасибо, сэр”», — цитируют американского лидера информационные агентства .

Согласно законодательству США, глава государства получает $400 тыс. в год, однако Трамп неоднократно заявлял об отказе от этих выплат . В то же время данные финансовых деклараций свидетельствуют о существенном росте его доходов после возвращения в Белый дом. За 2025 год президент задекларировал более $2,2 млрд, значительная часть которых обеспечена криптовалютными проектами и связанными с ними сделками

Ранее сообщалось о том, что Трамп поддержал смягчение санкций против России.

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