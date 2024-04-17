Адвокат Дубинин напомнил о лизинге и рассрочке в качестве альтернативы ипотеке

Помимо ипотеки существуют и альтернативные варианты приобрести жилье для россиян, такие как лизинг и рассрочка от застройщиков,напомнил юрист Олег Дубинин в беседе с изданием «Лента.ру» .

Эксперт рассказал, что жители России могут воспользоваться услугой рассрочки от застройщиков. Он подчеркнул, что раньше девелоперы пользовались зачастую данным механизмом со сроком до года, но сейчас многие ждать до сдачи объекта. Таким образом, объект не будет находиться в залоге у банка и проценты по кредиту не начисляются, указал Дубинин. В то же время он напомнил, что суммы платежей при таком варианте выше в разы.

Еще одним способ является лизинг, сообщил собеседник издания. По сути, это такая же рассрочка, но с дополнительной нагрузкой в виде месячной арендной платой, объяснил он. Главное отличие от ипотеки заключается в том, что собственником объекта до внесения последнего платежа остается компания, выдавшая лизинг. Тем не менее за клиентом остается право последующего выкупа, подчеркнул Дубинин.

Юрист подчеркнул, что программа лизинга более популярна при приобретении вторичного жилья, так как застройщики редко имеют подобную опцию. Он указал на то, что стоимость недвижимости очень динамическая, а выкупит ли клиент жилье заблаговременно неизвестно.

«По такой схеме чаще всего покупают низколиквидные объекты, которые трудно реализовать в моменте», — пояснил он.

Третьим вариантом, по словам эксперта, является trade-in. Выгода для девелоперов в таком случае заключается в альтернативной сделке, объяснил юрист. Когда клиенты ждут продажу своей квартиры, затормаживается процесс покупки квартиры у застройщика. Поэтому и начали предлагать выкуп квартиры, чтобы сократить время покупки в новостройке, подчеркнул он.

В то же время, предупредил Дубинин, девелоперы выкупают квартиры по цене ниже рыночной, а на свою дают скидку до 3%.