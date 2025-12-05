Адвокат объяснил, какие лимиты на снятие наличных действуют в банкоматах

Федеральное законодательство не устанавливает единых лимитов на снятие наличных, поэтому каждый банк определяет их самостоятельно. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил адвокат Дмитрий Пашин.

По его словам, стандартные рамки обычно варьируются от 100 тыс. до 300 тыс. руб. в сутки и от 1 млн до 3 млн руб. в месяц. Для клиентов, получающих на счет зарплату или крупные премии, лимиты могут быть увеличены по личному обращению в кредитную организацию.

«Отныне банк перед выдачей денег проводит анализ и сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиент», — сказал юрист.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила, согласно которым банки обязаны проверять каждую операцию на предмет возможного мошенничества. Банк России утвердил девять критериев для анализа.

Подозрительной может быть признана операция, нетипичная для клиента, например снятие крупной суммы в нехарактерное время или через незнакомый банкомат.

Также банк может учитывать данные от сотового оператора о звонках, поступивших на телефон клиента непосредственно перед транзакцией.

Если система обнаруживает признаки мошенничества, банк имеет право ограничить выдачу наличных для данного клиента до 50 тыс. руб. в сутки на срок до 48 часов, уведомив его о причинах такого решения.

Для граждан, чьи данные внесены в специальную базу ЦБ о причастности к мошенническим операциям, действует отдельное строгое ограничение: они не могут снять более 100 тыс. руб. в месяц.

