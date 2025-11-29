Бумажный шторм: почему россияне все чаще прячут деньги в кубышку вместо карт

Объем наличных денег в обращении в России демонстрирует рекордный рост, что свидетельствует о значительном изменении финансового поведения населения и бизнеса. Такое заявление сделал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, сообщает РИА Новости.

Сумма наличных в обороте к началу октября достигла ₽18,6 трлн, увеличившись за год на 3,1%. Прирост только за третий квартал составил ₽659 млрд, что почти в пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рост спроса на банкноты связан с несколькими ключевыми фактами. Участились случаи временных ограничений доступа к онлайн-сервисам для некоторых клиентов банков, а также усилился банковский контроль за подозрительными операциями. Эти факты подтвердила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Несмотря на отток средств из банков, системного риска дефицита ликвидности в секторе нет. К такому выводу пришел эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

