Адвокат объяснила, как избежать блокировки банковского счета при переводах

Российские банки могут временно ограничить операции по счету при подозрительных переводах, даже если речь идет о законных транзакциях. Чтобы избежать блокировки, важно соблюдать правила финансовой безопасности и при необходимости подтверждать происхождение средств. Об этом « Ленте.ру » рассказала адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

По словам эксперта, банки контролируют операции в рамках законов о противодействии легализации преступных доходов и о национальной платежной системе. Под подозрение могут попасть переводы, которые резко отличаются от привычной активности клиента, в том числе по сумме или частоте.

Власова рекомендовала указывать назначение платежа в комментариях к переводу, например: «покупка мебели» или «оплата холодильника». Это помогает банку быстрее понять характер операции.

Также адвокат посоветовала хранить документы, подтверждающие происхождение средств. При крупных сделках могут понадобиться договоры купли-продажи автомобиля или недвижимости, документы о наследстве, а при займах — расписки.

Отдельное внимание эксперт обратила на использование личных счетов для бизнеса. Если человек регулярно принимает оплату за товары или услуги без регистрации в качестве ИП или самозанятого, банк может расценить это как нарушение.

Кроме того, подозрения у кредитных организаций способны вызвать частые переводы через разные банки и операции по нескольким счетам за короткое время. Власова также напомнила о рисках передачи банковских данных третьим лицам и призвала немедленно обращаться в банк при подозрении на их утечку.

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