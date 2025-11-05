Афганистан начал экспорт яблок в Россию

Из Афганистана в Россию отправилась первая партия яблок. 50 тонн фруктов из провинции Кандагар пересекли границу через контрольно-пропускной пункт Торгунди, как передает афганский новостной портал Alemarah.

Официальный представитель и пресс-секретарь управления провинции Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Кандагара, Мохаммад Ханиф Хакмаль, сообщил изданию, что данная партия фруктов является частью программы по увеличению экспорта свежих плодов на международные рынки.

Он также упомянул, что из Кандагара в Россию недавно было отправлено 25 тонн гранатов. По его словам, продолжается работа по экспорту других видов сельхозпродукции.

Экспорт фруктов в Россию — важное событие. Он открывает перед афганскими садоводами новые возможности. Теперь они смогут продавать свои фрукты на международном рынке, резюмирует портал.