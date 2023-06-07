Аграрии городского округа Кашира засеяли уже почти 80% земель

Как рассказали в администрации городского округа Кашира, сельскохозяйственные культуры в хозяйствах муниципалитета посеяны на площади более 10 тысяч гектаров. Это составляет 78,3% от намеченного объема.

В этом году сельскохозяйственные культуры займут территорию, превышающую более 11 тысяч гектаров. Это почти на 22% больше, чем в прошлом году.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов, подмосковные аграрии почти закончили посев зернобобовых культур.

«Под них в этом году выделили почти в 2 раза больше пашни, чем в прошлом — 11 тысяч га. Больше всего наши сельхозпроизводители посадили гороха — 10,3 тысяч га. Тут даже перевыполнили план на 13 процентов. Самые высокие темпы сева в городских округах Серебряные Пруды, Зарайск, Кашира», — подчеркнул Филимонов.

В администрации городского округа отметили, что муниципалитет продолжает вовлекать все новые земли в сельхозоборот. В прошлом году аграрии муниципалитета ввели в оборот 1271 гектар при намеченных 1158 га. Исполнение плана составило 109,8 процента.

Среди лидеров агропромышленного комплекса Московской области — ООО «МВС Агро» и ЗАО «Ледово» — 391,4 гектара. В этом году в сельхозоборот в хозяйствах округа планируется ввести 1 тысячу гектаров. Эту работу аграрии выполнили уже почти на треть.