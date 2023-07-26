Аграрии почти 10 районов Рязанской области начали уборку урожая

В Рязанской области началась уборочная кампания, ее начали аграрии почти десяти районов. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что больше всего обмолочены площади в Сасовском, Александро-Невском, Ряжском и Кораблинском районах.

Добавляется, что в целом по Рязанской области зерновые культуры убраны на площади 3,6 тыс. га, то есть 0,5% от общей площади, а также намолочено 17 тыс. тонн при урожайности 47,4 центнера с гектара.

Поясняется, что на уборке зерновых работают почти тысяча комбайнов.