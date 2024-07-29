Аграрии Подмосковья с начала года ввели в оборот более шести тысяч гектаров неиспользуемых земель

Подмосковные сельхозпроизводители с января текущего года ввели в оборот 6,7 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В целом в этом году в регионе планируют ввести в оборот около двадцати пяти тысяч гектаров земель.

Больше всего земель за указанный период ввели в Можайске, Шаховской, Лотошино, Ступино и Волоколамске.

Кампания по вводу в оборот земель сельхозпроизводителями стартовала в Подмосковье в первом квартале этого года, напомнили в министерстве.