Аграрии Подмосковья с начала года ввели в оборот более шести тысяч гектаров неиспользуемых земель
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Подмосковные сельхозпроизводители с января текущего года ввели в оборот 6,7 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В целом в этом году в регионе планируют ввести в оборот около двадцати пяти тысяч гектаров земель.
Больше всего земель за указанный период ввели в Можайске, Шаховской, Лотошино, Ступино и Волоколамске.
Кампания по вводу в оборот земель сельхозпроизводителями стартовала в Подмосковье в первом квартале этого года, напомнили в министерстве.