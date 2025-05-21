Аграрное предприятие из Коломны увеличивает объемы производства зерновых и ягодных культур
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
В Городском округе Коломна, в селе Черкизово, расположилось хозяйство с давней историей, которое планирует расширить свои площади под сельскохозяйственные нужды.
Аграриям выделен дополнительный участок земли в 12,7 гектаров, предназначенный для обработки в аренде и без проведения аукциона.
КФХ «Виктория» является одним из наиболее опытных фермерских предприятий в Городском округе Коломна, существующее более трех десятилетий. Основной профиль деятельности – растениеводство. Здесь успешно выращиваются зерновые культуры и заготовлены корма для скота. В предыдущем сельскохозяйственном сезоне был получен значительный урожай: 1140 центнеров ячменя и 940 центнеров пшеницы.
«Мы уже долгое время занимаемся выращиванием ячменя, овса, озимой и яровой пшеницы, а также заготовкой сена на полях рядом с Черкизово. В наших будущих планах – активное развитие направления, связанного с выращиванием фруктов и ягод. На выделенной сельскохозяйственной территории мы намерены заниматься выращиванием клубники и малины», - поделились представители фермерского хозяйства.