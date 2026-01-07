Акции и золото пролетели: куда посоветовал вкладываться известный экономист в 2026 году

Экономист, бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью изданию «РБК Инвестиции» высказал мнение относительно оптимальных способов вложения одного миллиона рублей. По его оценке, как в 2025, так и в наступившем 2026 году наибольшую доходность для такой суммы способны принести банковский вклад и облигации.

Задорнов сообщил, что в прошлом году основную часть его личного инвестиционного портфеля составляли именно рублевые депозиты, размещенные по максимально доступным ставкам. Он отметил, что это принесло очень неплохой доход, особенно с учетом укрепления рубля примерно на 20% по отношению к доллару, что в долларовом выражении дало доходность свыше 35%. Помимо вкладов, он также хранил средства в корпоративных облигациях, которые показали несколько больший доход.

Экономист обратил внимание на налоговый аспект при выборе между этими инструментами. Налог на купонный доход по облигациям уплачивается при выводе средств с брокерского счета, в то время как налог по депозиту платится только по итогам следующего года. Таким образом, государство, по сути, предоставляет вкладчику беспроцентный налоговый кредит сроком более чем на год.

Что касается других инструментов, таких как фонды денежного рынка, акции или золото, Задорнов отметил, что не рассматривал их для вложений в 2025 году и ограничился депозитами и облигациями. Ранее он также высказывался в поддержку программы долгосрочных сбережений (ПДС) как хорошей идеи для массового инвестора.

