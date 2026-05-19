МЧС передумало прощать Бабкиной 50 тысяч рублей: ведомство обжалует решение суда о подвале-бомбоубежище

Столичное управление МЧС России обжалует решение суда по делу о подвале в здании театра «Русская песня», которым руководит певица Надежда Бабкина. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщает Super.ru.

Отмечается, что спор между ведомством и театром длится с осени 2022 года. Тогда инспекторы МЧС провели проверку и признали подвал бомбоубежищем. Согласно законодательству, собственник такого помещения обязан содержать его в надлежащем состоянии и при необходимости восстанавливать за свой счет.

Представители МЧС потребовали от руководства театра привести подвал в порядок, однако Бабкина отказалась выполнять это требование. Певица заявила, что при получении помещения в эксплуатацию оно не имело статуса бомбоубежища, и поэтому она не обязана нести расходы на его восстановление.

Суд первой инстанции встал на сторону Бабкиной и взыскал с МЧС 50 тысяч рублей в пользу театра. Однако теперь столичное управление МЧС подало жалобу, требуя отменить предыдущее решение суда и признать его недействительным. Если жалоба будет удовлетворена, театру «Русская песня» придется выполнить предписание инспекторов и восстановить подвал за свой счет.

Ранее сообщалось, что бизнес гражданского мужа певицы Надежды Бабкиной потерял 8 млн рублей.