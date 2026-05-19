Жара в офисе: когда работник вправе требовать удаленку по закону

Во время аномальной жары работник вправе просить перевести его на удаленный режим, если условия в офисе не соответствуют нормам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, включая температуру, влажность воздуха, отсутствие сильной духоты и соблюдение светового режима.

«Если условия труда, требования к организации рабочего места нарушены, превышена температура, душно, не соблюдается режим влажности и освещенности, работодатель несет полную ответственность. В такой ситуации любой работник вправе ходатайствовать о предоставлении возможности работать удаленно», — отметил Капштык.

По словам эксперта, если в переводе на удаленку отказывают, сотрудник может пожаловаться в трудовую инспекцию.

«Если выяснится, что условия действительно не соответствуют требованиям к организации рабочего места, работодатель может быть привлечен в том числе и к административной ответственности», — пояснил юрист.

При этом он подчеркнул, что вопрос удаленки в жару в любом случае остается предметом договоренностей.

«Работодатель вправе по соглашению с работником предоставить возможность работать удаленно, согласовав, как именно сотрудник будет трудиться, как организуется взаимодействие, передача данных, форма отчетности. Либо можно вводить сокращенный рабочий день или смещать рабочее время. Все это делается только с согласия работника», — добавил Капштык.

