В парках Московской области начался сезон питьевых фонтанчиков

Летом 2026 года жители и гости Московской области смогут бесплатно набирать чистую питьевую воду прямо во время прогулок: в 40 парках региона заработали питьевые фонтанчики. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фонтанчики оснащены современной трехступенчатой системой фильтрации — она эффективно очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Установка таких объектов решает сразу несколько задач: обеспечивает посетителей парков доступом к качественной питьевой воде в жаркую погоду, помогает сократить использование одноразовых пластиковых бутылок, снижает негативное воздействие на окружающую среду за счет уменьшения объема пластикового мусора.

Питьевые фонтанчики будут работать весь летний сезон вплоть до сентября. Узнать, где именно они расположены, можно на интерактивной карте по ссылке.

Для юных гостей парков подготовили познавательную программу — интерактивные «Уроки чистой воды» от профессора Водичкина. В увлекательной игровой форме детям расскажут о свойствах воды и покажут необычные эксперименты. Занятия помогут привить подрастающему поколению бережное отношение к природным ресурсам и понимание их ценности.

23 мая: парк им. В. Талалихина (округ Подольск), парк «Елочки» (округ Домодедово);

1 июня: парк «Сестрорецкий» (городской округ Клин);

11 июля: детский городок «Сказочный» (городской округ Красногорск);

18 июля: парк «Скитские пруды» (Сергиево‐Посадский округ), городской парк в Ивантеевке (Пушкинский округ);

1 сентября: центральный парк Победы (городской округ Долгопрудный), парк им. Л.Н. Толстого (округ Химки).

