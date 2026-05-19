«Проект, объединивший более 100 молодых людей из России и Беларуси, реализуется АНО „Сила Мира“ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Минкультуры России и Росмолодежи. Экспедиция призвана сохранить историческую правду о событиях 1941–1945 годов и передать эстафету памяти новым поколениям», — выяснило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Санкт-Петербург показал пример подлинного служения Отечеству», — отметил сенатор Александр Волошин.

Северная столица уже во второй раз значится в маршруте экспедиции как одна из главных точек. Ленинград — это живой, несломленный символ абсолютной стойкости, город, не покорившийся врагу. Его судьба навеки связана с героической обороной в период Великой Отечественной войны. Участники проекта побывали на Пискаревском мемориальном кладбище — месте, которое по праву считается одним из самых трагических и священных в России.

«Для всей страны Санкт-Петербург — это не только культурная столица, но прежде всего город-герой, который в самые тяжелые годы показал пример подлинного служения Отечеству. Санкт-Петербург хранит память о поколении победителей, о людях, которые в нечеловеческих условиях продолжали жить, работать и защищать свою страну. Именно такие примеры формируют у молодежи понимание настоящего патриотизма. Именно здесь молодые участники экспедиции считают код непокоренных», — рассказал сенатор от Донецкой Народной республики Александр Волошин.

В программу дня входило посещение Пискаревского мемориального кладбища. Это место по праву считается одним из самых трагичных и почитаемых в стране. Именно здесь покоятся десятки тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда.

«У подножия монумента „Мать-Родина“ молодые лидеры вместе с представителями молодежных организаций „Молодая Гвардия Единой России“ и „Волонтерская Рота“ возложили цветы к священному камню. Эта церемония стала данью памяти сотням тысяч ленинградцев и воинов, отдавших свои жизни за свободу Родины».

Следом участники экспедиции прибыли в патриотическое объединение «Ленрезерв». Там им показали уникальную коллекцию предметов и техники времен Великой Отечественной войны.

«Каждый экспонат здесь — подлинное наследие, напоминающее о том, какой ценой добыта Победа. Знакомство с историей через подлинные артефакты — одна из задач Экспедиции, направленная на популяризацию локальных музеев и мест памяти среди молодежи».

Организаторы назвали главную цель проекта.

«Одной из главных целей проекта является укрепление духовно-нравственных ценностей и формирование сообщества активной молодежи. С этой целью после экскурсии состоялся турнир по национальным видам спорта. С приветственными словами к участникам обратились заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, начальник Главного штаба „Юнармии“ Герой Российской Федерации Владислав Головин, секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Павел Алексо, а также председатель комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Елена Разумишкина», — выяснило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Участники и приглашенные гости могли испытать себя в нескольких дисциплинах. В программе были традиционная русская лапта, соревнования по поднятию гирь, городки, упражнения на баланс-борде и мас-рестлинг (вид единоборства, где соперники пытаются вырвать друг у друга палку).

«Очень важно, что маршрут экспедиции проходит через Санкт-Петербург — город, который доказал всему миру: русский характер невозможно сломить. Память о блокадном Ленинграде и сегодня объединяет поколения вокруг ценностей мужества, долга и любви к Родине. На ленинградской земле особенно ясно понимаешь: Россия сильна тогда, когда народ умеет сохранять стойкость перед любыми испытаниями. Мы видим, как патриотическое воспитание, живая связь времен и здоровый образ жизни сегодня находятся в центре государственной и общественной повестки», — сказал сенатор от ДНР Александр Волошин.

Финальным аккордом дня стала прогулка по рекам и каналам Северной столицы. А следующей остановкой в маршруте «Кода непокоренных — 2026» значится Великий Новгород.

С 9 по 19 мая 2026 года в девяти городах двух стран проходит российско-белорусский молодежный проект «Код непокоренных — 2026». Организатором выступает АНО «Сила Мира», стратегическим партнером — АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи».

Инициативу поддержали Совет Федерации, несколько федеральных министерств, Росмолодежь и ФАДН России. Маршрут экспедиции пролегает через города воинской славы и города-герои. Список включает девять населенных пунктов: Донецк, Мурманск, Кандалакшу, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск и Минск.

Ключевая задача проекта — через знакомство с историей, живое общение с ветеранами, изучение архивных материалов и интерактивные форматы воспитать сообщество молодых «послов памяти». Эти активисты смогут донести до сверстников правду о войне и дать отпор попыткам исказить исторические факты.

Ранее сообщалось, что в Смоленске прошла дискуссия о сохранении памяти в рамках экспедиции «Код непокоренных — 2026».