Прорыв в медицине? Началось обсуждение способа бороться с инфекциями без антибиотиков

Ученые разработали необычный способ борьбы с лекарственно-устойчивыми инфекциями: не создавать новые и новые антибиотики, а «разогнать» собственные иммунные клетки организма, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ирландского университета Trinity College Dublin в Journal of Clinical Investigation.

Речь идет о макрофагах — белых кровяных клетках, которые первыми бросаются на бактерии, вирусы и другие угрозы. Исследователи обработали их интерфероном-гамма — естественным сигнальным белком иммунной системы. После такой «тренировки» макрофаги начинали реагировать быстрее и уничтожали микробы эффективнее.

Команда проверила метод против опасных бактерий Staphylococcus aureus, включая устойчивые формы, а также против туберкулеза. По словам иммунолога Дирвлы Мерфи, после подготовки клетки лучше справлялись с обеими инфекциями.

Подход особенно важен на фоне роста антимикробной резистентности, когда привычные лекарства перестают работать против пневмонии, инфекций мочевых путей и других угроз.

В перспективе такую терапию могут использовать вместе с существующими препаратами, снижая зависимость от антибиотиков. Но эксперты пока осторожны: чрезмерная стимуляция иммунитета может вызвать воспаление, повреждение тканей, жар, усталость и другие побочные эффекты.

И все же направление выглядит многообещающим: вместо бесконечной гонки за новыми антибиотиками медицина может научиться умнее использовать то, что уже есть у организма.