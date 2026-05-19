Офтальмолог из Подмосковья рассказала, почему важно носить солнцезащитные очки

Офтальмолог Можайской больницы Кристина Газзаева рассказала, почему важно носить солнцезащитные очки и как их выбрать. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, очки с качественными линзами защищают глаза от воздействия ультрафиолета, которое может стать причиной развития катаракты и ускоренного старения хрусталика.

«Особенно уязвимы люди со светлыми глазами, поскольку в их сетчатке меньше меланина, отвечающего за защиту от световых повреждений», - подчеркнула специалист.

Самыми безопасными и комфортными для глаз считаются коричневые и зеленые линзы, так как они лучше всего фильтруют вредные лучи, не искажают цвета и повышают контрастность. Голубые, желтые или розовые линзы справляются с защитой хуже.

Также рекомендуется выбирать очки с линзами из поликарбоната или полиуретана: они легкие, прочные и зачастую лучше защищают глаза от УФ-излучения, чем стеклянные. Стеклянные линзы тоже обладают отличными оптическими свойствами, но они тяжелые и хрупкие.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.