В Подмосковье с начала 2026 года более 100 водителей мусоровозов повысили свой класс

В Подмосковье с начала 2026 года 111 водителей мусоровозов компании «ЭкоЛайф» повысили свой класс. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В том числе за май второй и первый классы получили 9 человек из обособленного подразделения в Химках и 8 водителей подразделения в Домодедово.

Как отметили в министерстве, водители второго класса получат надбавку в размере 20% от оклада, а водители первого класса — в размере 40%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.