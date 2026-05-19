Из попсы в оперу: почему экс-финалистка «Фабрики звезд» Саша Балакирева запела арии?

Бывшая участница «Фабрики звезд» Саша Балакирева кардинально сменила творческий путь, пишет Super.ru. Более 20 лет назад она дошла до финала популярного музыкального проекта. Теперь же 39-летняя артистка развивает карьеру оперной певицы и работает в сфере озвучивания аниме.

В биографии Балакиревой были дуэты с Андреем Губиным, участие в группе «КуБа» и работа на телевидении. Однако со временем она отошла от поп-музыки и увлеклась академическим вокалом. Сейчас, спустя годы, она возвращается к публичности. Толчком стали вирусные ролики в TikTok, где она демонстрирует свои оперные данные.

Интересно, что молодая аудитория чаще узнает ее не как звезду нулевых, а как голос актрисы дубляжа. Балакирева участвовала в озвучке аниме «Красавица и дракон», а также записала свою версию саундтрека к легендарной «One Piece». Это принесло ей новую популярность среди поклонников японской анимации.

Ранее певица Юлия Савичева осудила Полину Гагарину за негатив к «Фабрике звезд».