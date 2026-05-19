В Щелкове на 65% завершили капремонт учебного корпуса школы

На улице Свердлова поселка Загорянский городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт второго учебного корпуса средней школы № 21, строительная готовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к августу 2026 года. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций.

Здание построили в 1963 году, его площадь составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем также заменят внутреннюю отделку помещений, обустроят новые входные группы, заменят инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию), установят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию планируют благоустроить.

