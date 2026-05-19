В Подмосковье каждый 14-й рубль инвестиций вложили резиденты шести ОЭЗ

Каждый 14-й рубль, который инвесторы вложили в создание и развитие подмосковных производств, пришелся на долю резидентов шести особых экономических зон региона. Об этом заявила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе выступления на встрече с китайскими инвесторами.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что мероприятие прошло на площадке бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске. Зампред подчеркнула, что ОЭЗ стали сильными точками притяжения для российских и зарубежных компаний.

«Каждый седьмой резидент российских ОЭЗ — это компания, работающая в одной из шести особых экономических зон нашего региона. Каждое седьмое рабочее место также создано резидентами наших ОЭЗ: „Дубны“, „Каширы“, „Большого Серпухова“, „Ступино-Квадрат“, „Максимихи“ или „Истока“, — пояснила Зиновьева.

По ее словам, работа в них позволяет оперативно решать хозяйственные вопросы управляющей компанией ОЭЗ. Она также предусматривает пакет преференций, которые дают возможность более комфортно запустить новое производство и развивать его. Статус резидента ОЭЗ позволяет сэкономить до 30% от первоначальных инвестиций. Так, например, налог на прибыль в течение пяти лет составляет 2%, 7% — следующие 5 лет, а далее — 15,5%.

Напомним, что найти локацию для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.