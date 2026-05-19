Подмосковные гонщики одержали победу на фестивале суперкаров Анлим в Раменском

Подмосковные гонщики стали победителями и призерами на фестивале суперкаров Анлим, который прошел 16 и 17 мая на автодроме RDRC Racepark в Раменском. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу одержали Андрей ТТ из поселка Власиха — в зачете GT2, Денис Кистень из Истры — в классе GT5. На третьем месте оказались Александр Миронов из Красногорска — в классе GT1 и Андрей ТТ — в классе GT4. Миронов также получил специальный приз за самую высокую скорость на финишной черте — 291,62 км/ч.

Фестиваль стал первым официальным соревнованием по дрэг-рейсингу в Центральной России в новом сезоне, в нем приняли участие несколько десятков гонщиков из разных регионов России.

В следующий раз пилоты соберутся на автодроме RDRC в подмосковном Быково 30 и 31 мая на первом этапе RDRC, Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Состязания проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

