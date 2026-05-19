Малина из пробирки: егорьевские агрономы выращивают ягоду, недосягаемую для вирусов
REGIONS: в питомнике Егорьевска осваивают новую технологию размножения малины
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]
Агрономы питомника растений в подмосковном Егорьевске осваивают необычную технологию размножения малины. Как выяснили журналисты REGIONS, эксперимент основан на использовании так называемых зеленых черенков, выращенных в пробирке.
Посадочный материал сюда поступает из микроклональной лаборатории, расположенной в Нижнем Новгороде. Принцип метода таков: клетку растения помещают в питательную среду внутри пробирки. Там она развивается до состояния полноценного черенка, но пока без корней. Одно из ключевых преимуществ такого подхода — растение, выращенное таким способом, становится практически неуязвимым для вирусов, которые обычно снижают урожайность ягодных культур.
«Полученные черенки помещаем в специальный питательный раствор со стопроцентной влажностью и специальным освещением. Уже через несколько недель появляются первые корешки будущих саженцев», — комментирует генеральный директор Ирина Любченко.
Как рассказала представитель питомника Ирина Любченко, уже через несколько недель на черенках начинают появляться первые корешки. По ее словам, процесс идет отлично, и результаты радуют.
Новая технология, помимо прочего, помогает замещать импортный посадочный материал, который раньше был широко представлен на рынке. Несмотря на то что разработка пока носит экспериментальный характер, в планах питомника — наращивать объемы производства таких саженцев.
В администрации питомника добавили: за последние несколько лет малина прочно удерживает позиции самого востребованного товара. В ходу и ремонтантные сорта (плодоносящие несколько раз за сезон), и традиционные. Снабжают саженцами отечественные производители из южных регионов — Белгорода, Курска и Липецка. А подросшие кусты уже можно найти в садовых центрах Егорьевска.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье создали цифровую платформу для доставки свежих ягод.