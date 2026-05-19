ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 3 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –03.06.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –19.05.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 21,6 кв.м., к/н: 50:04:0101601:454, адрес: МО, Дмитровский р-н, с. Борисово, д.2а, кв.17. П.1155-ПТ от 06.05.26. Собств.: Белоусов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 705 600,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 567+/-5 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1154; жилой дом, общ. пл. 354,8 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1704, адрес: МО, Дмитровский г.о., с. Белый Раст, мкр. Юбилейный, д. 2. П.1150-ПТ от 06.05.26. Собств.: Казацкий И.Л. Взыск: ПАО АК Барс Банк. Цена: 12 728 800,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:04:0010704:398, адрес: МО, г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 26, кв. 126. П.1145-ПТ от 06.05.26. Собств.: Кичка В.М. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 770 000,00р.

4. Жилой дом, общ. пл. 403,1 кв.м., к/н: 50:23:0030131:2311; Зем. уч., общ. пл. 962+/-22 кв.м., к/н: 50:23:0030131:1418, адрес: МО, Раменский р-он, с. Верхнее Мячково, уч. 314. П.1147-ПТ от 06.05.26. Собств.: Овакимян Д.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 21 800 000,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 36,3 кв.м., к/н: 50:13:0070201:3672, адрес: МО, г. Пушкино, ул. 2-я Серебрянская, д. 9 кв. 68. П.1142-ПТ от 06.05.26. Собств.: Михеев И.Н. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве УТ на основании Договора Инвестиционного товарищества Приоритет. Цена: 4 157 600,00р.

6. Зем. уч., общ. пл. 968 +/-22 кв.м., к/н: 50:31:0010301:3908, адрес: МО, г. Чехов, д. Филипповское. П.1140-ПТ от 06.05.26. Собств.: Джаббарова Э.Н. Взыск: ПАО Сбербан. Цена: 760 000,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 901+/-21 кв.м., к/н: 50:18:0080111:1679; Жилой дом, общ. пл. 78,6 кв.м., к/н: 50:18:0080111:1879, адрес: МО, Можайский р-н, д. Сергово. П.1078-ПТ от 09.04.26. Собств.: Дианова Л.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 681 365,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 33.3 кв.м., к/н: 50:49:0010109:1791, адрес: МО, г.о. Одинцовский, г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д.2А, корп.2, кв.66. П.1092-ПТ от 15.04.26. Собств.: Васильева С.М. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 252 440,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 49,9 кв.м., к/н: 50:20:0000000:294088, адрес: МО, г.о. Одинцовский, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 24, кв. 7. П.1103-ПТ от 21.04.26. Собств.: Назаров Н.Н. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 461 844,64р.

4. Зем. уч., общ. пл. 800+/- 20 кв.м., к/н: 50:36:0020216:32, адрес: МО, г.о. Коломна, д. Якшино, тер. кадастрового квартала 50-36-0020216, уч. 25. П.1101-ПТ от 15.04.26. Собств.: Данаева Ф.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 143 480,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:36:0010213:963, адрес: МО, г.о. Коломна, г. Озеры, мкр. им. Маршала Катукова, д. 15, кв. 62. П.1099-ПТ от 15.04.26. Собств.: Жороев А., Артыкбаева Г. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 843 665,64р.

6. Зем. уч., общ. пл. 751 кв.м., к/н: 50:17:0011002:7, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, СНТ «Возрождение», уч. №6. П.1095-ПТ от 15.04.26. Собств.: Скакун И.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 334 560,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:17:0011505:226, адрес: МО, г.о. Павловский Посад, ул. Электрогорск, ул. Советская, д.30, кв. 3. П.1090-ПТ от 15.04.26. Собств.: Голубев Д.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 933 520,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 32,6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:53467, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 24Б, кв.29. П.1073-ПТ от 09.04.26. Собств.: Жаркова Н.С. Взыск: Горбуля К.И. Цена: 1 700 000,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 56, 1 кв.м., к/н: 50:55:0000000:16547, адрес: МО, г.о. Подольск, б-р Красногвардейский, д. 37, кв. 22. П.1111-ПТ от 21.04.26. Собств.: Хен А.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 719 880,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –01.06.2026г.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 2000+/-31 кв.м., к/н: 50:39:0020201:206, адрес: МО, Серебряные Пруды, вблизи д. Новоселки. П.1104-ПТ от 21.04.26. Собств.: Терещенко В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 363 375,00р.

2. Земельный участок, общ. пл. 798+/-10 кв.м., к/н: 50:03:0070380:2113, адрес: МО, г.о. Клин, тер. ДП «Заповедное Озеро». П.1087-ПТ от 15.04.26. Собств.: Билашов К.Г. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 320 960,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.