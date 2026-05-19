Блогер Саша Стоун призвал жителей Подмосковья присоединиться к квесту «Город пЕРемен»

Российский блогер Саша Стоун (Зарубин) пригласил жителей Подмосковья присоединиться к квесту «Город пЕРемен», в своих социальных сетях он рассказал про серию мероприятий, которые пройдут в регионе впервые. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Так, в субботу, 23 мая, квест состоится в Ленинском (Видном), в воскресенье, 31 мая, – в Балашихе, в субботу, 6 июня, – в Королеве. Участников ждут пешеходные прогулки с заданиями, которые зашифрованы в текстах, видео, звуках и изображениях. Организаторы – «Единая Россия» и «Молодая Гвардия».

«Часто слышу, что молодежь сложно чем-то удивить. Но мне кажется, проблема в другом — людям просто надоели скучные форматы. Есть решение. Впервые в России «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» делают городской квест в формате настоящего ралли — с заданиями, загадками, маршрутами и командной игрой», — написал Саша Стоун в своих социальных сетях.

По его словам, каждая точка на маршруте – результат реальных обращений жителей, включая новые спортивные площадки, благоустроенные парки, обновленные школы и поликлиники. Для участия нужно собрать команду от одного до пяти человек, чтобы в ней был минимум один взрослый старше 18 лет. Узнать другие подробности можно здесь.

