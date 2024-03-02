Алексей Артюхин провел встречу с бизнес-сообществом Большой Шатуры
Фото: [Анастасия Хренкова]
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин поблагодарил руководителей муниципальных предприятий за поддержку бойцов, находящихся на передовой специальной военной операции.
«Спасибо вам огромное! Вы однозначно на стороне света. Когда настанет наша победа, а она настанет безоговорочно, вы можете смело говорить: я к ней причастен. Каждый из вас к ней причастен уже сегодня», — отметил глава муниципалитета Алексей Артюхин.
С начала проведения специальной военной операции на Украине предприниматели оказывают помощь шатурским солдатам. Они принимают участие в закупке дронов, оборудования, одежды, медикаментов.
«Мы разделяем цели специальной военной операции: защиты России, наших новых регионов, цели по денацификации Украины и искренне помогаем. Мы понимаем, что наша помощь нужна нашим бойцам», — рассказал генеральный директор Рошальского завода пластификаторов Сергей Соколухин.
Также в ходе встречи предприниматели совместно с главой посмотрели прямую трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию и обсудили основные тезисы.