Алексей Артюхин провел встречу с бизнес-сообществом Большой Шатуры

«Спасибо вам огромное! Вы однозначно на стороне света. Когда настанет наша победа, а она настанет безоговорочно, вы можете смело говорить: я к ней причастен. Каждый из вас к ней причастен уже сегодня», — отметил глава муниципалитета Алексей Артюхин.