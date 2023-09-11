Альфа-банк откроет два филиала в Китае

Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании филиалов в Пекине и Шанхае, сообщила пресс-служба банка.

Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков, что клиенты кредитной организации ориентированы на ведение бизнеса с КНР.

В этом году банк уже запустил сервис по работе с Китаем для бизнесменов, упростил таможенное оформление и сформировал предложения по покупке юаня. Создание филиалов – логичное продолжение этой стратегии.

В настоящее время единственным российским банком, который имеет лицензию на проведение операций в Китае, является ВТБ. К концу года открыть свой филиал в КНР планирует и Сбербанк.