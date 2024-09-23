Американист Дудаков пояснил, почему нельзя исключать угрозу дефолта в США

По словам американиста Малека Дудакова, ситуация в сфере американского империализма из-за высокого госдолга станет ухудшаться, однако не следует ожидать того, что Вашингтон завтра объявит дефолт. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что такие события могут произойти в диапазоне 10-15 лет.

По мнению эксперта, есть понимание того, что в Штатах долговая нагрузка повышается и не дает стране тратить деньги на социалку, военные расходы и что-то еще, таким образом, ситуация будет ухудшаться.

Ранее политолог Константин Блохин пояснил, почему США не обанкротятся в связи с большим госдолгом.