Политолог Блохин пояснил, почему США не обанкротятся в связи с большим госдолгом

По данным Минфина США, госдолг страны впервые в истории составил более 35 трлн долларов. По словам политолога Константина Блохина, государственный долг Штатов, несмотря на свой колоссальный размер и непрекращающийся рост, не является прямой угрозой для американской экономики, так как США успешно поддерживают себя на плаву за счет своей военно-экономической мощи. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он пояснил, что реальное банкротство Штатов на фоне неспособности выплатить задолженность возможно только в случае, если государства начнут массово отказываться от доллара и станут избавляться от американских военных баз.

По мнению эксперта, разговоры об американском госдолге и его бесконечном росте ведутся уже не один десяток лет, а США продолжают с этим спокойно жить, поскольку сама по себе финансовая система в мире – американская. Основа данного госдолга была заложена еще Рейганом при старте гонки вооружений с СССР.

Он добавил, что банкротство Штатов станет возможным не в момент, когда госдолг страны достигнет предельной суммы, а в случае, если прочие государства начнут массово отказываться от доллара и постараются избавиться от военно-экономического влияния Вашингтона, перейдя на сотрудничество с иными игроками вроде Москвы или Пекина. Тем не менее возможное банкротство США нанесет серьезный удар не только по самим Штатам, но и по всему миру вообще. Это приведет к серьезному нарушению товарного и денежного оборота, разрушению цепочек поставок и прочего. Таким образом, колоссальный удар по мировой экономике в этом случае будет сильнее удара пандемии коронавирусной инфекции.

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