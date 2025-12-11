«Американская мечта на паузе». Почти половина жителей США не могут покрыть базовые расходы
Около половины американцев не могут оплатить бытовые расходы
Фото: [istockphoto.com/mgstudyo]
Новый социологический опрос, проведенный изданием Politico и агентством Public First, рисует тревожную картину финансового самочувствия американских семей.
Согласно данным исследования, порядка 50% граждан США сталкиваются со сложностями при оплате повседневных расходов, в число которых входят покупка продуктов, медикаментов и счетов за жилищно-коммунальные услуги.
Публикация детализирует масштаб проблемы: для значительной части населения стала непозволительной роскошью не только финансовая стабильность, но и базовые аспекты здоровья и отдыха. Более четверти участников опроса (27%) признались, что за последние два года были вынуждены отказаться от плановой диспансеризации из-за ее стоимости. Еще 23% респондентов экономили на здоровье, пропуская прием назначенных лекарств.
Рост цен радикально переформатировал и структуру досуга. Около 37% американцев указали, что не могут позволить себе посещение спортивных мероприятий с близкими, а почти половина (46%) отказалась от авиапутешествий в отпуск по финансовым соображениям.
Вопрос доступности товаров первой необходимости и инфляции продолжает оставаться одним из центральных в предвыборной повестке США. Политическая полемика вокруг него не утихает: демократы возлагают ответственность за подорожание жизни на администрацию Трампа, в то время как действующий президент парирует эти обвинения, ссылаясь на позитивные результаты своей экономической стратегии и указывая на тенденцию к удешевлению ряда товаров.
Репрезентативность исследования обеспечивалась выборкой в 2098 совершеннолетних жителей США, опрошенных онлайн. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Ранее сообщалось о том, что более половины американских семей винят Трампа в своих финансовых трудностях.