Американские банки теряют сотни миллиардов своей валюты
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В Штатах наблюдается стремительное развитие финансового кризиса. Администрация президента не состоянии остановить утечку капиталов. Об этом сообщают Argumenti.ru.
По данным ФРС, за неделю со счетов банков США вывели 78 млрд долларов. При таком темпе за два с лишним месяца из финансовых организаций утечет 750 млрд.
Поясняется, что банковский сектор предупрежден о том, что следует не отставать от требований о росте ставок и не допускать в дальнейшем оттока депозитов.
По мнению аналитиков, это является попыткой встряхнуть банки, готовящиеся к последствиям кризиса в секторе коммерческой недвижимости. Так, в настоящее время почти 580 американских банков могут пострадать от падения ее цены, что может стать фатальным ударом.