Американские банки теряют сотни миллиардов своей валюты

В Штатах наблюдается стремительное развитие финансового кризиса. Администрация президента не состоянии остановить утечку капиталов. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По данным ФРС, за неделю со счетов банков США вывели 78 млрд долларов. При таком темпе за два с лишним месяца из финансовых организаций утечет 750 млрд.

Поясняется, что банковский сектор предупрежден о том, что следует не отставать от требований о росте ставок и не допускать в дальнейшем оттока депозитов.

По мнению аналитиков, это является попыткой встряхнуть банки, готовящиеся к последствиям кризиса в секторе коммерческой недвижимости. Так, в настоящее время почти 580 американских банков могут пострадать от падения ее цены, что может стать фатальным ударом.