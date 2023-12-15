Американский инвестор раскритиковал новые санкции против РФ
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Новый пакет ограничений в отношении РФ от Соединенных Штатов не стал чем-то прорывным. Введенные ограничения затронули уже классический набор секторов экономики РФ, которым удалось приспособиться к рестрикциям. Соответствующее заявление сделал директор Navigator Principal Investors Кайл Шостак, передает издание ТАСС.
Инвестор заявил, что сейчас также не видно прорывных мер. По словам Шостака, ограничения являются закономерным продолжением уже устоявшейся логики с традиционным набором секторов и географии вторичных санкций.
Недавние санкции затронули нефтегазовый сектор и связанный с ним сектор услуг. Рестрикции направлены на ограничение работы компаний на мировых рынках. Эксперт заявил, что на самом деле сервисные операторы из России уже давно сосредоточили свое внимание на проектах в дружественных государствах.