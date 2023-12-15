Американский инвестор раскритиковал новые санкции против РФ

Новый пакет ограничений в отношении РФ от Соединенных Штатов не стал чем-то прорывным. Введенные ограничения затронули уже классический набор секторов экономики РФ, которым удалось приспособиться к рестрикциям. Соответствующее заявление сделал директор Navigator Principal Investors Кайл Шостак, передает издание ТАСС .

Инвестор заявил, что сейчас также не видно прорывных мер. По словам Шостака, ограничения являются закономерным продолжением уже устоявшейся логики с традиционным набором секторов и географии вторичных санкций.

Недавние санкции затронули нефтегазовый сектор и связанный с ним сектор услуг. Рестрикции направлены на ограничение работы компаний на мировых рынках. Эксперт заявил, что на самом деле сервисные операторы из России уже давно сосредоточили свое внимание на проектах в дружественных государствах.