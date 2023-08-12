Американский Минсельхоз повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ

Американский Минсельхоз увеличил оценку экспортного потенциала пшеницы из РФ в 2023–2024 сельскохозяйственном году. Сельскохозяйственный год стартовал 1 июля, прогноз был повышен на полмиллиона тонн, и теперь составляет 48 млн. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на отчет министерства.

Американский прогноз валового сбора российской пшеницы так и остался на отметке в 85 млн тонн, но стоит заметить, что американское ведомство не учитывает новые регионы, присоединенные к Российской Федерации.

Снизился прогноз кукурузного урожая. Теперь он составляет 14,6 млн, хотя составлял 16,3 в прошлом отчете. Оценка экспортного потенциала осталась на отметке в 4,2 млн.

Прогнозируемый валовый сбор ячменя был понижен на полмиллиона тонн, и теперь составляет 4,2 млн тонн. Экспортный потенциал не изменился – 4,6 млн тонн.