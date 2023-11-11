Американское правительство не согласилось с ухудшением прогноза в рейтинге Moody's

Белый дом заявил, что несмотря на изменение статуса страны в рейтинге на «негативный» это не соответствует действительности. На самом деле экономика Соединенных Штатов очень сильна.

От лица правительства на телеканале CNBC выступил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

«Американская экономика остается сильной», - сообщил он.

Чиновник добавил, что в Вашингтоне категорически не согласны с данными, опубликованными в этом рейтинге. Там считают, что все экономические показатели Америки по-прежнему в пределах стабильной ситуации.