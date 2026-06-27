«Сладкая революция». Росстандарт утвердил новые требования к пломбиру и сливочному мороженому

Росстандарт опубликовал в своей электронной базе данных новый межгосударственный стандарт, регламентирующий требования к пломбиру, а также к молочному и сливочному мороженому. Об этом сообщает РИА Новости .

Документ детализирует показатели качества для каждого вида десерта — от минимальной доли жира до массы фруктовой начинки или сиропа. Согласно ГОСТу, содержание молочного жира должно составлять не менее 8% для сливочного мороженого, от 12% — для пломбира и от 0,5% — для молочного. При этом допускается использование исключительно молочных жиров.

По текстуре продукт обязан быть однородным, без комочков жира и белковых вкраплений, с плотной консистенцией. Что касается сладости, то самый высокий порог по сахарозе установлен для молочного вида — не меньше 14,5% от общей массы. Для сливочного и пломбира этот показатель чуть ниже — от 14%.

Сырьевая база — сырое молоко и сливки — должна отвечать действующим ветеринарным нормам. Температурный режим хранения для всех трех типов мороженого установлен на отметке не выше минус 18 градусов по Цельсию.

Отдельный раздел стандарта посвящен наполнителям. Например, в десерте «крем-брюле» массовая доля сиропа должна составлять минимум 10%. Для фруктового мороженого содержание кусочков или пюре из фруктов предусмотрено на уровне не менее 1,4%, а для орехового — доля ядер орехов должна быть не ниже 6% от общего веса продукта.

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