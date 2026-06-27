«Сирены воют над полуостровом». В Крыму объявлена ракетная опасность

В Республике Крым объявлена ракетная опасность. Информация об этом размещена в официальном канале Главного управления МЧС РФ по региону в мессенджере «Макс». Представители ведомства сообщили о введении соответствующего режима.

Ранее, 26 июня, глава республики Сергей Аксенов разъяснил, что действующий на полуострове режим чрезвычайной ситуации не подразумевает введения ограничений для местных жителей. Он отметил, что нововведения не повлияют на свободу перемещения граждан и не приведут к установлению комендантского часа.

По словам руководителя региона, введение такого порядка позволяет ускорить решение административных вопросов, в том числе оперативнее организовывать закупки необходимого оборудования и топлива, обеспечивать бесперебойную работу стратегически важных объектов, а также проводить восстановительные и аварийные мероприятия.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило о вывозе детей из «Артека» после приостановки смен.