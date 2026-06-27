«Лучше всего отдыхать в России». Онищенко предупредил туристов о смертельных рисках в Азии и Африке

Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко порекомендовал российским гражданам не строить планов на зарубежный отдых в предстоящий летний сезон.

В беседе с журналистами он акцентировал внимание на потенциальных угрозах для здоровья, связанных с резкой сменой климатических условий и сохраняющейся угрозой распространения инфекционных заболеваний .

Эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной: в странах Западной Африки по-прежнему регистрируются случаи заболевания лихорадкой Эбола, а на азиатском континенте выявляются инфицированные вирусом Марбург. Пребывание в субтропиках с характерным для них влажным климатом, отметил Онищенко, может стать серьезным испытанием для организма, создавая повышенную нагрузку на системы жизнеобеспечения.

«Поэтому лучше всего отдыхать в России», — заключил академик.

Ранее академик Онищенко сообщил, что квас калориен и опасен в жару.