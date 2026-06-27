«До 40 лет — нормально»: Вслед за пенсионным порогом предложили повысить возраст молодежи

Предельный возраст, позволяющий относить граждан к категории молодежи, в России предлагается увеличить с нынешних 35 до 40 лет. С такой инициативой выступил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

В настоящее время молодежью в стране считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Гриб аргументирует свою позицию недавним повышением пенсионного порога и общей тенденцией роста продолжительности жизни за последнее столетие.

«Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20–30 лет и в 40», — заявил общественный деятель.

При этом он уточнил, что после достижения 40-летнего возраста человека уже следует относить к категории зрелых. Обсуждение данной инициативы состоялось в ходе прошедшего в северной столице ежегодного юридического мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что в пяти регионах России средняя пенсия превысила 37 тысяч.