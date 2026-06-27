Бастрыкин призвал «сажать матерей и отцов» за плохо воспитание детей
Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность для родителей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил о необходимости ужесточить меры воздействия на родителей за ненадлежащее содержание и воспитание детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сейчас за подобные нарушения закон предусматривает только административные взыскания. По мнению главы СКР, этого недостаточно, и ответственность матерей и отцов за противоправные действия их несовершеннолетних детей должна стать более серьезной, вплоть до введения уголовных санкций.
Ранее глава СК Бастрыкин заявил, что возраст уголовной ответственности нужно снизить до 12 лет.