Бастрыкин призвал «сажать матерей и отцов» за плохо воспитание детей

Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность для родителей

Общество

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил о необходимости ужесточить меры воздействия на родителей за ненадлежащее содержание и воспитание детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сейчас за подобные нарушения закон предусматривает только административные взыскания. По мнению главы СКР, этого недостаточно, и ответственность матерей и отцов за противоправные действия их несовершеннолетних детей должна стать более серьезной, вплоть до введения уголовных санкций.

Ранее глава СК Бастрыкин заявил, что возраст уголовной ответственности нужно снизить до 12 лет.

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