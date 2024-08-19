Аналитические сервисы для решения бизнес-задач доступны предпринимателям на платформе «Мой экспорт»

С первого квартала текущего года доступна базовая функциональность сервиса «Барьеры и требования рынков». Сейчас введена в эксплуатацию базовая функциональность сервиса, в рамках которого предоставляется информация о ввозных таможенных пошлинах зарубежных стран, а также нетарифных мерах, применяемых иностранными государствами в отношении товаров российского экспорта.

В этом году запустят второй сервис системы по поддержке принятия решений в сфере ВЭД — «Экспортные ниши». Пользователям будет доступна информация о потенциале наращивания поставок из России в зарубежные страны в ближайшие 2-3 года.

Кроме того, на цифровой платформе «Мой экспорт» продолжают функционировать сервис «Поиск рынков сбыта», позволяющий пользователям получить базовые аналитические данные по его продукции, а также 8 аналитических отчетов, предоставляющих информацию в различных разрезах внешней торговли (с учетом действующих ограничений на ее распространение).

Также для компаний сегмента МСП будет особенно полезна услуга «Анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой», которая доступна на сервисе «Профессионалы экспорта». Услуга оказывается на условиях софинансирования в размере не менее 20% стоимости со стороны субъекта МСП и не более 80% оплачивает ЦПЭ.

Помимо услуги с господдержкой на сервисе «Профессионалы экспорта» есть и платная аналитика. Ее подготовкой занимаются проверенные российские и международные подрядчики. Сейчас доступны четыре услуги: «Анализ рынка по стандартным критериям», «Исследование по выбору страны поставки», «Справка по экспортным барьерам и условиям доступа на рынок», «Полевое (первичное) исследование розничного рынка».